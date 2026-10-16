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ВАКС визначив 600 тис. грн застави помічниці ексголови Касаційного господарського суду – САП

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ВАКС визначив 600 тис. грн застави помічниці ексголови Касаційного господарського суду – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до помічниці колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. грн, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю.

"ВАКС обрав запобіжний захід помічниці ексголови Касаційного господарського суду. 16 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до підлеглої колишнього голови Касаційного господарського суду У складі Верховного суду – 600 тис. грн застави", – наголошують у відомстві.

За інформацією САП, на підозрювану також покладено відповідні процесуальні обов'язки.

Як повідомлялося, у середу Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Касаційного господарського суду Богдану Львову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 998 тис. грн у справі про можливу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта, за даними Центру протидії корупції, мова йде про Богдана Львова.

За версією слідства, у 2021-2022 роках Львов придбав нерухомість загальною вартістю близько 26 млн грн, зокрема будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та ще чотири земельні ділянки. Як стверджують правоохоронці, це майно оформили на матір колишньої помічниці Львова. Обставини придбання нерухомості стали підставою для підозри в легалізації незаконно одержаних коштів.

Львова також підозрювали також у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", відомого як "труби Медвечука", що належав Фонду державного майна. Завдані збитки оцінювали у 1,4 млрд грн.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вакс #помічниця #застава #львов
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