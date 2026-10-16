Команда УЧХ допомогла постраждалим після російської повітряної атаки на Умань

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці ліквідації наслідків російської нічної повітряної атаки в Умані.

"До реагування разом з усіма рятувальними службами долучилися волонтери та співробітники Черкаської обласної й Уманської міськрайонної організацій Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери загону швидкого реагування надавали першу домедичну допомогу постраждалим, а фахівці напряму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки надавали психологічну підтримку людям на місці події.

УЧХ передав мешканцям пошкоджених будинків матеріали для тимчасового захисту житла – OSB-плити, тарпаулін, плівку та інші необхідні речі.

На місці працював й пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де мешканці пошкодженого будинку і представники спеціальних служб, долучених до реагування, могли отримати необхідну допомогу, випити чаю чи води, зарядити гаджети.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки на Умань постраждали п'ятеро людей, три з них – госпіталізовані. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.