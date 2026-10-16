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Події

У Рівному внаслідок атаки пошкоджено школу та інші об'єкти цивільної інфраструктури, є загиблий – ОВА

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Унаслідок чергової хвилі атаки на Рівне загинула людина, пошкоджень зазнали низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема школа, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Низка об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі школа, постраждали під час чергової хвилі атаки на Рівне. На жаль, є загиблий. Мої співчуття рідним", – написав Коваль у Телеграм.

За його словами, енергетики вже розпочали перезаживлення мережі, щоб якомога швидше повернути світло в оселі.

Як повідомллося, раніше внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області, інформувала компанія.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#рівне #атака #жертва
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