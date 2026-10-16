Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Волинській області в обох напрямках перекрили рух на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин

1 хв читати
Додати як джерело

Рух усіх транспортних засобів на ділянці 442-444 км автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин у Волинській області обмежено в обох напрямках, об'їзд організовано через Ковель лише для легкових автомобілів, повідомляє патрульна поліція України.

"Об'їзд здійснюється через місто Ковель лише легковими автомобілями", – зазначається в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Телеграм-каналі у п'ятницю.

На місці працюють патрульні, які здійснюють перекриття руху. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#волинська #рух #траса #перекриття
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Трамп підписав указ про відмову застосовувати мита на товари з РФ згідно закону Грема, у Конгресі заявили про поступки Путін

Трамп підписав указ про відмову застосовувати мита на товари з РФ згідно закону Грема, у Конгресі заявили про поступки Путін

Президент США Дональд Трамп підписав указ про виконання закону сенатора Ліндсі Ґрема щодо санкціонування Росії та Ірану (Lindsey O. Graham Sanctionin…

Читати