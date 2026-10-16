У Волинській області в обох напрямках перекрили рух на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин

Рух усіх транспортних засобів на ділянці 442-444 км автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин у Волинській області обмежено в обох напрямках, об'їзд організовано через Ковель лише для легкових автомобілів, повідомляє патрульна поліція України.

"Об'їзд здійснюється через місто Ковель лише легковими автомобілями", – зазначається в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Телеграм-каналі у п'ятницю.

На місці працюють патрульні, які здійснюють перекриття руху. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.