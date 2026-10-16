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Зеленський обговорив з прем'єром Швеції посилення ППО та поставки Gripen-ів

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої сторони обговорили українські потреби для захисту від атак, передусім посилення протиповітряної оборони.

"Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо на їхні поставки найближчим часом. Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних шахедів", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Окрема увага під час розмови, за його словами, була приділена євроінтеграції України, підтримки енергетики для підготовки до зимового періоду.

"Ціную позицію Прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона: важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію", – додав Зеленський.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#ппо #швеція #президент
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