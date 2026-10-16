У Рівному та навколишніх районах масштабні знеструмлення через удар РФ по магістральній мережі – "Укренерго"

Внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області, повідомила компанія.

"Внаслідок цього фіксуються масштабні знеструмлення у м. Рівне і довколишніх районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб організувати заживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами", – йдеться в повідомленні системного оператора в Телеграм у п'ятницю.

"Укренерго" зазначила, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

За її інформацією, також тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема у Луцьку, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок дронових атак минулої ночі.

Як повідомлялося з посиланням на секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського, внаслідок атаки РФ безпілотниками вранці у п'ятницю у місті відсутнє стабільне електропостачання.