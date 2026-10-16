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Екссвященника УПЦ (МП), підозрюваного у вбивстві трьох людей на Закарпатті, взяли під варту без права внесення застави

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 45-річному колишньому священнослужителю УПЦ (Московського патріархату), якого підозрюють в умисному вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох у Вишкові Закарпатської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України в п'ятницю.

Запобіжний захід обрано за клопотанням слідчих Хустського районного управління поліції. Чоловіка затримали правоохоронці за підозрою у вчиненні зазначених злочинів із хуліганських мотивів.

"За клопотанням поліції екссвященника, підозрюваного у розстрілі людей у Вишкові на Закарпатті, взято під варту. Суд обрав запобіжний захід 45-річному екссвященнослужителю УПЦ (МП), якого затримали співробітники поліції за підозрою в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох, вчинених із хуліганських мотивів", – інформують в повідомленні відомства у п'ятницю.

Тримання під вартою призначено без альтернативи внесення застави.

Як повідомлялося, 15 жовтня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в селищі Вишково Хустського району. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування стрільця та затримали його.

"Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 86-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 72 та 86 років в вогнепальними пораненнями перебувають у медичному закладі", – наголошувалося раніше в повідомленні Нацполіції.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вбивство #священник #закарпаття #вирок
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