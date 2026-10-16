У Рівному та околицях виникли перебої з електропостачанням через російську атаку – ОВА

Перебої з електропостачанням виникли у Рівному та прилеглих населених пунктах унаслідок чергової російської атаки, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Перебої з електропостачанням виникли у Рівному та околицях. Причина – чергова ворожа атака. Ключові заклади життєзабезпечення переходять на альтернативні джерела живлення", – зазначив він у повідомленні в Телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше Коваль повідомляв про масовану атака на Рівненщину.

"Черговою ціллю ворога став один з рівненських ліцеїв. На щастя, без жертв", – зазначив він у телеграм.

Крім того, ТЦ "Екватор" у Рівному повідомив про припинення роботи у п'ятницю через падіння уламків БпЛА на його території.