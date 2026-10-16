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Окупанти атакували Миколаїв, поранена жінка, зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще 11

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Окупанти атакували Миколаїв, поранена жінка, зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще 11
Фото: Миколаївська ОВА

Жителька міста Миколаїв отримала поранення внаслідок російського обстрілу міста у п'ятницю з використанням баражуючих боєприпасів "Бандероль", повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв, попередньо, ракетами "Бандероль". Унаслідок атаки поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Наразі відомо про руйнування одного приватного будинку та пошкодження ще одинадцяти", – написав Решетілов у Телеграм.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#руйнування #постраждалі #миколаїв #обстріл
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