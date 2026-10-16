У Вінниці внаслідок атаки РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, четверо людей постраждали

Четверо людей постраждали, двоє з них госпіталізовані, внаслідок російської атаки на Вінницю, яка також призвела до пошкодження цивільної інфраструктури, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"У Вінниці внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про четверо постраждалих. Двоє з них – госпіталізовані. Їм надається необхідна допомога", – написала Заболотна в Телеграм-каналі у п'ятницю.

За її словами, повітряна атака триває. Очільниця ОВА закликала жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.