Розробники комплексу ПДТР "Ай-Петрі" відмовляються від "заліза" на користь ШІ – ЗМІ

Розробники українського комплексу передачі даних та радіоелектронної боротьби (ПДТР) "Ай-Петрі" зосереджуються на впровадженні штучного інтелекту та програмного забезпечення заради автоматизації управління мережею засобів протидії БпЛА, оскільки в умовах масованих атак людина не здатна оперативно координувати роботу безлічі розрізнених систем без залучення відповідного інтелектуального софту, йдеться в статті, опублікованій на спеціалізованому порталі Militarnyi.

"Система не замінює вогневі засоби, а керує їхньою мережею – розподіляє цілі між доступними засобами, призначає частотні коридори для роботи РЕБ так, щоб не глушити власний перехоплювач, і в реальному часі перерозподіляє ресурс залежно від того, яка ціль збита, а яка щойно з'явилася. Ключовий момент: клас систем ситуаційної обізнаності, що просто відображають картину бою на екрані для командира, – це не те саме, що системи бойового управління, які безпосередньо приймають рішення й видають команди засобам. Перших в Україні розробляється чимало, других – набагато менше, і саме їх, за словами розробника, критично бракує", – йдеться в статті.

Відповідна система в експериментальному режимі вже працює в Києві, Одесі, Запоріжжі, і зараз запускається в Дніпрі, але масштаб покриття лишається обмеженим. "Це принципово інший підхід до протидії дронам. Не купити якомога більше окремих коробок, а побудувати мережу, де кожна коробка стає виконавчим елементом спільної системи. Частина такої архітектури вже реалізована в "Ай-Петрі". "Залізо" створює фізичний ефект, тоді як програмний рівень визначає, коли, де, по якій цілі і в координації з якими іншими засобами цей ефект треба застосувати", – наголошується в матеріалі.

В статті зазначається, що на повне подавлення однієї навігаційної системи "Комета", на якій працюють шахеди, треба кілька комплексів "Ай-Петрі", розташованих у певній комбінації.

Як повідомлялося, народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України, а 29 червня того ж року повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів. 9 вересня 2026 року ПДТР "Ай-Петрі" був уперше представлений на виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, який проходить в польському Кельце.