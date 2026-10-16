Зеленський обговорив із прем'єром Фінляндії посилення ППО України та прискорення створення укриттів

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо посилення захисту української енергетичної інфраструктури від російських атак, потребу в засобах протиповітряної оборони та прискорення роботи над створенням укриттів.

"Нам постійно потрібні засоби для збиття ракет і дронів, для захисту життів людей та об'єктів критичної інфраструктури. Будуть нові рішення на підтримку України вже цього місяця", – наголосив Зеленський у дописі у Facebook у п'ятницю.

Зеленський також повідомив про обговорення потреби України в укриттях. Він нагадав, що Україна та Фінляндія заснували Коаліцію укриттів, і наголосив на необхідності прискорити роботу в цьому напрямі. "У кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття. Дякую Фінляндії за готовність підтримати і цей напрям!" – зазначив президент.

За його словами, у ніч на п'ятницю та протягом дня російські війська знову атакували українські енергетичні об'єкти. Частина Волинської області та Києва досі залишається знеструмленою після російської атаки ввечері напередодні.