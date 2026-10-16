Корецький і Кос обговорили очікування щодо відкриття до кінця року останніх двох переговорних кластерів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос очікування щодо відкриття о кінця року останніх двох переговорних кластерів щодо вступу України в Європейський Союз.

"Очікуємо відкриття решти двох кластерів до кінця року. Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR)", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами онлайн-розмови.

Зокрема, за результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн сторони обговорили питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції.

Окремо Корецький і Кос говорили про прогрес уряду та парламенту на шляху отримання фінансової підтримки.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС офіційно оголосив про відкриття першого переговорного кластеру з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.

14 липня Україна та ЄС офіційно відкрили шостий переговорний кластер –"Зовнішня політика" – у процесі набуття Україною членства в ЄС.

13 жовтня Україна та ЄС відкрили другий та третій переговорні кластери щодо членства.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна буде робити все, щоб відкрити два останні кластери щодо перемовин до вступу в ЄС до кінця 2026 року.