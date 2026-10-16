Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький і Кос обговорили очікування щодо відкриття до кінця року останніх двох переговорних кластерів

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький і Кос обговорили очікування щодо відкриття до кінця року останніх двох переговорних кластерів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос очікування щодо відкриття о кінця року останніх двох переговорних кластерів щодо вступу України в Європейський Союз.

"Очікуємо відкриття решти двох кластерів до кінця року. Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR)", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами онлайн-розмови.

Зокрема, за результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн сторони обговорили питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції.

Окремо Корецький і Кос говорили про прогрес уряду та парламенту на шляху отримання фінансової підтримки.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС офіційно оголосив про відкриття першого переговорного кластеру з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.

14 липня Україна та ЄС офіційно відкрили шостий переговорний кластер –"Зовнішня політика" – у процесі набуття Україною членства в ЄС.

13 жовтня Україна та ЄС відкрили другий та третій переговорні кластери щодо членства.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна буде робити все, щоб відкрити два останні кластери щодо перемовин до вступу в ЄС до кінця 2026 року.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#перемовини #кластери #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати