Суд узяв під варту російського військового, підозрюваного у вбивстві шістьох людей у Харківській області

Салтівський райсуд Харкова обрав запобіжний захід російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову з позивним "Юла", підозрюваному у вбивствах 5 військових і цивільного.

"За клопотанням прокурора Харківської обласної прокуратури російському військовому, підозрюваному у вбивстві шістьох людей на Харківщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялось, за даними слідства, підозрюваний – уродженець Санкт-Петербурга, який проходив військову службу у 1009 мотострілецькому полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії ЗС РФ.

Орієнтовно 5-6 жовтня, перебуваючи на позиціях російських окупаційних військ у районі Стариці (Чугуївський район Харківської області) Рижиков потрапив під обстріл з боку ЗСУ, втік звідти зі своїм автоматом АК-74 і пішов в бік Харкова, ховаючись у посадках.

13 жовтня біля Михайлівки (Харківський район) "Юла" розстріляв зі свого автомата 60-річного мирного місцевого мешканця, який рибалив на ставку і зіштовхнув його тіло у воду.

Того ж дня "Юла" проник до приватного домоволодіння у Момотовому (Харківський район), де тимчасово перебували п'ятеро військовослужбовців 72-ї ОМБр ЗСУ, і розстріляв їх.

Сховавши автомат в одному з домоволодінь дачно-садового товариства, розташованого неподалік, і, переховуючись у лісосмугах, "Юла" продовжив рухатися в бік Харкова.

Ввечері 14 жовтня Рижиков був затриманий на території Салтівського району Харкова, де він переховувався після вчинених злочинів.