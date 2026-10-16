КМДА: Київ підготував 78 резервних котелень для теплопостачання лікарень та інших об'єктів у разі потреби

У Києві підготували 78 резервних котелень загальною потужністю понад 70 МВт для забезпечення теплом опорних пунктів, закладів охорони здоров'я та інших будівель у разі потреби, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка.

За його словами, резервна система теплопостачання включає 70 мобільних пересувних котелень, що працюють на дизельному пальному, та вісім блочно-модульних котелень.

"Загалом місто виконало необхідні підготовчі роботи на основних об'єктах тепло-енергетичного комплексу. Зокрема, йдеться про 400 котелень, приватних і відомчих, а також майже 3 000 центральних теплових пунктів. Проведено повністю випробування теплових мереж. Продовжують ремонтні заходи на електрощитових: на цей рік заплановано їх виконати на 750 об'єктах", – повідомив Науменко під час засідання колегії КМДА.

Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни місто готує не лише основні системи та засоби резервного забезпечення, а й алгоритми реагування на різні надзвичайні ситуації з урахуванням щоденних обстрілів та їхніх наслідків.