Окупанти завдали удару по митному терміналу в Ковелі та повторно - по підприємству в Луцьку, є постраждалий

Одна людина постраждала внаслідок російської атаки по Волинській області в п'ятницю, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Станом на 16:20 у Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями. У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий. У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал", – написав Романюк в Телеграм у п'ятницю.

При цьому він зазначив, що територія області продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних, і закликав жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по території підприємства "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах Волинської області у п'ятницю одна людина загинула, вісім були поранені. На території почалася пожежа, яка згодом була ліквідована.

ПП "Агрофрукт ЛТД", 100% його капіталу належить громадянам Польщі, воно є частиною Polko Group. Лідер в Україні по експорту органічних ягід, співпрацює з місцевими фермерами, у яких закуповує продукцію.

У свою чергу очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомляє, що триває масована атака на Рівненщину.

"Черговою ціллю ворога став один з рівненських ліцеїв. На щастя, без жертв", – зазначив він у телеграм.