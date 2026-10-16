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Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16 до кінця року – прем'єр

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Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16 до кінця року – прем'єр
Фото: www.defensie.nl

Десять винищувачів F-16 планує передати Україні Бельгія до кінця 2026 року, повідомив прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, повідомляє The Brussels Times із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни.

"Цього року ми передамо 10 літаків", – заявив Де Вевер, пояснивши, що затримки з постачанням винищувачів F-35 вплинули на строки передачі Україні бельгійських F-16, однак нові літаки вже починають надходити.

За словами прем'єра, винищувачі допоможуть Україні захищатися від російських безпілотників. Він наголосив, що Україна терміново потребує боєздатних літаків, і підтвердив готовність Бельгії зробити свій внесок.

Бельгія затримала передачу Україні винищувачів F-16 через відтермінування постачання американських F-35, якими мають замінити застарілі літаки. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Барт Де Вевер також обговорив постачання боєприпасів для F-16 бельгійського виробництва та підтвердив необхідність подальшої фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.

"Я чітко дав зрозуміти, що, на мою думку, Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну. Я маю чітке уявлення про те, як це можна зробити. Я ще не обговорював це питання, але думаю, що воно постане завтра, і я готовий до цього", – сказав він.

Як повідомлялося, у четвер президент України Володимир Зеленський отримав аудієнцію у короля Бельгії Філіпа, президент наголосив на важливості підтримки України та українського ППО та постачання Україні літаків F-16. До цього Зеленський мав низку зустрічей з представниками НАТО, Польщі та Франції.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#бельгія #f16 #терміни
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