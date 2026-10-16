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У Польщі авіацію НАТО втретє за добу піднято в повітря у зв'язку з черговими ударами РФ по цілях на заході України

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У Польщі авіацію НАТО втретє за добу піднято в повітря у зв'язку з черговими ударами РФ по цілях на заході України

Авіацію Польщі та її союзників по НАТО втретє за останню добу піднято в повітря на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило Оперативне командування польських збройних сил у п'ятницю.

Повідомляється, що у зв'язку "із черговими ударами РФ по цілях на заході України, яких завдають з використанням безпілотних літальних апаратів", чергує польська авіація та авіація НАТО. Також приведені до найвищого ступеня готовності наземні системи ППО й радіолокаційної розвідки.

"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки й захисту повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон загрози", – наголосили в командуванні.

У свою чергу Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомляє про призупинення роботи аеропортів у східній частині Польщі. "У зв'язку з потребою забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили польоти", – ідеться в повідомленні.

Автор

Редактор · Політичні новини
#польща #нато #авіація
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