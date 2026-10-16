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Сибіга про зустріч Зеленського і Мадяра: Сьогодні ми дійсно відкрили нову сторінку – це перезавантаження всіх треків

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Сибіга про зустріч Зеленського і Мадяра: Сьогодні ми дійсно відкрили нову сторінку – це перезавантаження всіх треків
Фото: МЗС України

Очільник української дипломатії Андрій Сибіга назвав зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра історичною, що відкрила "нову сторінки відносин між країнами".

У своєму дописі у Facebook міністр зазначив, що зустріч лідерів стала кульмінацією багатьох тижнів і місяців дипломатичної роботи, спрямованої на нормалізацію відносин між країнами.

"Результати говорять самі за себе. Розблоковано два переговорні кластери, а на порядку денному – відкриття решти до кінця року. Відновився нормальний діалог про конкретні речі: економіку й торгівлю, прикордонну інфраструктуру, бізнес-контакти, тісніші зв'язки між людьми, гуманітарну співпрацю тощо.

Сьогодні ми дійсно відкрили нову сторінку. Це перезавантаження всіх треків: політичного, економічного, гуманітарного та інших", – заявив Сибіга.

Він підкреслив, що нормалізація відносин вигідна обом країнам, і європейське майбутнє стане гарантією безпеки для України. Також Сибіга зазначив, що вступ України до ЄС гарантуватиме процвітання та розвиток угорській національній меншині.

"Саме так працює тиха й результативна дипломатія – заради національного інтересу, а не заголовків. Тут треба віддати належне обом командам, українській та угорській, які знайшли правильні підходи й рішення", – розповів глава МЗС.

За його словами, сьогоднішня "змістовна й відверта розмова лідерів віч-на-віч підтвердила добрі наміри двох країн і їхню готовність до взаємовигідної співпраці на основі взаємної поваги до національних інтересів".

Окремо Сибіга зустрівся із угорською колегою Анітою Орбан. Міністри відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки, втілення домовленостей президента Зеленського та прем'єр-міністра Мадяра.

Як зауважив Сибіга, нормалізація відносин відбувається на всіх рівнях. Учора в Римі зустрілися спікери парламентів двох країн – Руслан Стефанчук та Аґнеш Форштгоффер: домовилися перезапустити міжпарламентську співпрацю України та Угорщини, незабаром очікується на зустріч групи дружби.

"Знаково, що українсько-угорське порозуміння настає напередодні 35-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною і 70-ї річниці Угорської революції 1956 року. 23 жовтня того року угорський народ започаткував історичну хвилю визволення Центрально-Східної Європи з-під радянського панування. Це особливо перегукується з нинішньою боротьбою України проти російської агресії – за мирну Європу", – додав міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав "дуже хорошою" свою першу офіційну зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

"Багато про що говорили. І про відносини, про економіку, про логістику. Все це потрібне між нашими державами", – сказав він.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі вони обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити російську війну. Також вони говорили про можливості співпраці між Україною та Угорщиною, торгівлю та про питання аграрної продукції.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#угорщина #сибіга #мадяр #зеленський
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