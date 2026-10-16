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Генштаб повідомив про ураження РЛС, станції РЕБ та телекомунікаційних веж противника на Брянщині і в Криму

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Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів в РФ та на тимчасово окупованих територіях в четвер, 15 жовтня, та в ніч на п'ятницю, 16 жовтня, зокрема, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та телекомунікаційні вежі противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Брянській області рф уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська. Крім того, у районі Новозибкова Брянської області уражено станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. На території Криму, в районі Оленівки, уражено дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням", – повідомляється в телеграм-каналі Генштаба у п'ятницю.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #рлс #рф #цілі
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