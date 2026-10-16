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Путін готовий затягувати війну в наступний рік – Зеленський

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Путін готовий затягувати війну в наступний рік – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Володимир Путін готовий затягувати свою війну, і до цього треба бути готовими, заявив президент України Володимир Зеленський, закликавши європейських лідерів не послаблювати санкцій проти РФ.

"Він (Путін – ІФ-У) готовий затягувати цю війну в наступний рік, і ми маємо бути готовими до цього. Перше: я закликаю вас не послаблювати санкції проти Росії чи будь-кого, хто з нею пов'язаний. Путін використовує кожен трюк, який він може знайти, щоб отримати більше грошей, щоб зробити більше зброї", – сказав Зеленський на засіданні Європейської ради у п'ятницю.

Президент наголосив, що під суворими санкціями має бути все, що є в Путіна – "від олігархів до тіньового флоту, до усіх схем завезення компонентів і обладнання, щоб робити дрони і ракети".

"Ми попереджали, що якщо санкції будуть десь послаблені у Європі, інші швидко, ми це бачимо, інші швидко цим скористаються. І ми зараз можемо побачити, як готівка почне знову текти в Росію через diesel deal", – зауважив президент.

Він наголосив, що ця дизельна угода ніколи не компенсує вплив Ормузької протоки на глобальні ринки, але дасть більше коштів прямо в кишеню Путіна, щоб фінансувати цю війну.

"І нам треба сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Будь ласка. І нам потрібні реальні санкції проти кожної компанії та кожної особи, яка залучена у вироблення російської балістики, просунутих систем зв’язку та дронів, і тих, хто залучений у російську фінансову систему", – наголосив президент.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #війна #зеленський #путін
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