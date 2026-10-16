Зеленський після зустрічі з угорським прем'єром: Домовилися про відновлення спільної роботи та обмін візитами

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на зустрічі у Брюсселі обговорили низку важливих питань двосторонніх відносин, зокрема вступ України у Євросоюз, питання торгівлі та аграрної продукції та "домовилися про відновлення спільної роботи та обмін візитами".

"Зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Говорили тет-а-тет про важливі питання нашого двостороннього порядку денного та рух України до вступу у Євросоюз", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Президент висловив вдячність прем'єр-міністру "за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів". За словами Зеленського, наразі працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два.

"Обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити цю російську війну. Дякую за солідарність з Україною, нашими людьми та готовність працювати разом заради миру. Говорили й про можливості співпраці між Україною та Угорщиною і торгівлю, також про питання аграрної продукції", – повідомив президент.

"Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", – написав Зеленський..

Як повідомлялося, Мадяр за підсумками зустрічі із Зеленським заявив про готовність Угорщини надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні.

"Я запевнив президента України у своїй повній солідарності з огляду на нелюдську російську агресію проти його країни, яка триває вже майже п'ять років. Я сказав йому, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами для встановлення якнайшвидшого припинення вогню та тривалого миру", – написав Мадяр у Facebook у п'ятницю.

Він також повідомив, що за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити консультації на міністерському рівні, приділивши особливу увагу становищу національних меншин в обох країнах. Мадяр привітав політичну угоду між Угорщиною та Україною щодо зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті, і назвав першим кроком до відновлення взаємної довіри ухвалення Верховною Радою закону про освіту національних меншин та початок його впровадження.

Мадяр також подякував українському парламенту за вересневу резолюцію щодо злочинів проти угорців Закарпаття у 1944-1946 роках, зокрема примусової праці та масової депортації.

"Ми погодилися, що в інтересах обох країн поставити політичні та економічні відносини на нову основу", – зазначив він.