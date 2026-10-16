Зеленський заявив про відновлення швидкості Starlink після обмежень

Швидкість роботи Starlink в Україні повертається після запроваджених обмежень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Чи повертається швидкість? Так", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

Водночас, президент зазначив, що зниження швидкості Starlink завадило українським військовим перехопити частину російських реактивних безпілотників, які атакували цивільне населення.

"Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю. Дрони-перехоплювачі, які рухаються саме зі Starlink…. І коли понизили швидкість (Starlink – ІФ-У), ми не змогли збивати якусь кількість реактивних "шахедів",- сказав Зеленський.

За його словами, реактивні дрони рухалися зі швидкістю понад 400 км/год, тоді як швидкість Starlink знизили до 78 км/год.

Президент також додав, що через обмеження Україна не могла використовувати Starlink для ураження військових цілей на тимчасово окупованих територіях.