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Зеленський заявив про відновлення швидкості Starlink після обмежень

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Зеленський заявив про відновлення швидкості Starlink після обмежень
Фото: SpaceX

Швидкість роботи Starlink в Україні повертається після запроваджених обмежень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Чи повертається швидкість? Так", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

Водночас, президент зазначив, що зниження швидкості Starlink завадило українським військовим перехопити частину російських реактивних безпілотників, які атакували цивільне населення.

"Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю. Дрони-перехоплювачі, які рухаються саме зі Starlink…. І коли понизили швидкість (Starlink – ІФ-У), ми не змогли збивати якусь кількість реактивних "шахедів",- сказав Зеленський.

За його словами, реактивні дрони рухалися зі швидкістю понад 400 км/год, тоді як швидкість Starlink знизили до 78 км/год.

Президент також додав, що через обмеження Україна не могла використовувати Starlink для ураження військових цілей на тимчасово окупованих територіях.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#starlink #зеленський #швидкість #starshield
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