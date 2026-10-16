Україна не є пріоритетом №1 щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3 – Зеленський

Україна не є пріоритетом №1 щодо постачання американських ракет PAC-2 і PAC-3, більшість яких тривалий час спрямовують на Близький Схід, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз є великий дефіцит. Більшість PAC-2, PAC-3 вже довгий час іде на Близький Схід. Тобто це не є якимось секретом. Ми не є пріоритетом №1 щодо виділення PAC-2, PAC-3", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

За словами президента, Україна також працює з європейськими та іншими країнами світу, щоб домовлятися про додаткові постачання ракет для захисту населення.

"Ми захищаємо сьогодні інфраструктуру, ми захищаємо енергетику. Ви, передусім, прекрасно знаєте всі ці виклики", – додав він.