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Україна не є пріоритетом №1 щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3 – Зеленський

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Україна не є пріоритетом №1 щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3 – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна не є пріоритетом №1 щодо постачання американських ракет PAC-2 і PAC-3, більшість яких тривалий час спрямовують на Близький Схід, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз є великий дефіцит. Більшість PAC-2, PAC-3 вже довгий час іде на Близький Схід. Тобто це не є якимось секретом. Ми не є пріоритетом №1 щодо виділення PAC-2, PAC-3", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

За словами президента, Україна також працює з європейськими та іншими країнами світу, щоб домовлятися про додаткові постачання ракет для захисту населення.

"Ми захищаємо сьогодні інфраструктуру, ми захищаємо енергетику. Ви, передусім, прекрасно знаєте всі ці виклики", – додав він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#постачання #ракети #зеленський #pac_3
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