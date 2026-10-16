Зеленський: Ми отримуємо інформацію щодо виходів балістики саме від США

Україна працює з багатьма країнами щодо розвідданих, однак інформацію щодо виходу російської балістики отримує саме від США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І що стосується розвідданих, ми завжди говоримо: ми вдячні американським партнерам. З нами розвідданими діляться багато країн. Ми говоримо про десятки країн. Ми налагодили таку роботу за час війни. Це дуже суттєва, серйозна допомога. Ми їм вдячні", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у Брюсселі у п'ятницю.

"Щодо балістики, саме виходи балістики, - цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Тут, бачите, багато викликів і саме пов'язані з балістикою", – додав він.