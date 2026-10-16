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Загрози витоку аміаку на Волині внаслідок російських ударів немає – ОВА

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На Волині рятувальники повністю ліквідували наслідки російського удару по селищу Маневичі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Немає ризику витоку жодного аміаку на території підприємства. Взагалі резервуар, в якому зберігався аміак, не пошкоджений. Були пошкоджені лише незначні провідні труби, і це зовсім не критично. Спрацювала система захисту, яка унеможливила витік безпосереднього аміаку в повітря. Тому немає жодної загрози для місцевих жителів", – повідомив Романюк в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Як повідомлялося, внаслідок удару по території підприємства "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах одна людина загинула, 8 були поранені. На території почалася пожежа.

ПП "Агрофрукт ЛТД", 100% його капіталу належить громадянам Польщі, є частиною Polko Group. Лідер в Україні по експорту органічних ягід, співпрацює з місцевими фермерами, у яких закуповує продукцію. Станом на 2021р. такі плантації були в п'яти районах Волинської області, загальною площею близько 30 гектарів. За даними опендатабот, дохід компанії за 2025 рік склав 344 млн 526 тис. грн, що на 1,22% менше ніж за 2024 рік, чистий прибуток – 7 млн 120 тис. грн, що на 2,4% менше ніж роком раніше.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#волинь #загроза #витік #аміак
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