Понад 70% обізнаних про НМТ дорослих вважають, що він забезпечує рівні умови вступу – УЦОЯО

Понад 70% обізнаних про національний мультипредметний тест дорослих вважає, що НМТ забезпечує рівні умови вступу, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за результатами дослідження.

"Більшість обізнаних дорослих (72%) вважає, що НМТ забезпечує рівні умови вступу. Водночас понад дві третини з них (69%) зауважує на тому, що він зменшує корупційні ризики", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що майже всі опитані першокурсники (97%) повідомили, що правила проведення НМТ були для них зрозумілими, 89% – не стикалися з технічними проблемами під час тестування, а 84% – не спостерігали порушень.

Також понад дві третини опитаних першокурсників (76%) зазначили, що мали достатньо часу для виконання завдань.

Водночас майже половина респондентів-першокурсників (43%) відчула зростання втоми наприкінці тестування, а понад дві третини учасників (68%) серед причин нерівних умов найчастіше називали різну складність варіантів НМТ в різні дні.

Загальнонаціональне опитування дорослого населення України проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (2004 респонденти), а також онлайн опитування першокурсників закладів вищої освіти, учнів 11 класів та вчителів (1002 учні 11 класу, 460 вчителі, 253 першокурсники) за підтримки Центру дослідження освіти в надзвичайних ситуаціях (KSE Institute).