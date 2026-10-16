Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Понад 70% обізнаних про НМТ дорослих вважають, що він забезпечує рівні умови вступу – УЦОЯО

1 хв читати
Додати як джерело
Понад 70% обізнаних про НМТ дорослих вважають, що він забезпечує рівні умови вступу – УЦОЯО

Понад 70% обізнаних про національний мультипредметний тест дорослих вважає, що НМТ забезпечує рівні умови вступу, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за результатами дослідження.

"Більшість обізнаних дорослих (72%) вважає, що НМТ забезпечує рівні умови вступу. Водночас понад дві третини з них (69%) зауважує на тому, що він зменшує корупційні ризики", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що майже всі опитані першокурсники (97%) повідомили, що правила проведення НМТ були для них зрозумілими, 89% – не стикалися з технічними проблемами під час тестування, а 84% – не спостерігали порушень.

Також понад дві третини опитаних першокурсників (76%) зазначили, що мали достатньо часу для виконання завдань.

Водночас майже половина респондентів-першокурсників (43%) відчула зростання втоми наприкінці тестування, а понад дві третини учасників (68%) серед причин нерівних умов найчастіше називали різну складність варіантів НМТ в різні дні.

Загальнонаціональне опитування дорослого населення України проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (2004 респонденти), а також онлайн опитування першокурсників закладів вищої освіти, учнів 11 класів та вчителів (1002 учні 11 класу, 460 вчителі, 253 першокурсники) за підтримки Центру дослідження освіти в надзвичайних ситуаціях (KSE Institute).

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#уцояо #kse #нмт #опитування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати