Асоціація міст України розраховує на збереження квот бронювання для комунальних служб

Асоціація міст України розраховує на збереження для комунальних служб квоти бронювання працівників на рівні 75-100%, відповідні зауваження були передані Кабміну, повідомив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан агентству "Інтерфакс-Україна".

"Асоціація міст ознайомилася з проєктом рішення уряду, ми надали відповідні зауваження і пропозиції – сподіваємося, що нас почують. Минулого разу, коли уряд нас не чув, ми звернулися і виступили на РНБО. І відсоток підняли до 75% по всій країні, а по шести областях, які в зоні активних і зоні можливих бойових дій, – до 100%", – повідомив він у четвер у кулуарах круглого столу проєкту We Build Ukraine "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026-2027".

Слобожан додав, що нове "рішення не було якісно відпрацьоване аналітикою всередині Кабміну", скільки воно призведе до втрати посад, які забезпечують тепло- і водопостачання громад. Вже зараз по Україні в комунальних службах вакантність сягає 15%. Ключовими є висококваліфіковані спеціалісти, цикл підготовки яких дуже високий. Вакантність цих позицій з'явилась у 2022-му, коли інженери доєднувалися до лав Збройних сил, і лише зростала під час мобілізації.

"Це (втрата внаслідок змін норм бронювання) є критичною і впливає на швидкість аварійного відновлення. От бахнув дрон опору. Коли ти маєш інженерів, які мають досвід, вони придумують нестандартні варіанти, і швидше подається електрика. А коли в тебе немає цих висококваліфікованих спеціалістів, рішення теж будуть, але пізніше і довші в реалізації", – навів він приклад.

Згідно з проєктом постанови уряду, яка є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає створення Координаційного центру як консультативно-дорадчого органу Кабміну, що буде додатковим етапом узгодження перед ухваленням профільними відомствами (міністерствами) рішення щодо визначення підприємств критично важливими.

Передбачається також зниження ліміту бронювання зі 100% до 85% для працівників оборонно-промислового (ОПК) та критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, які забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми й газотранспортної мережі, також зниження нормативного ліміту бронювання для окремих категорій установ із 75% до 60%. При цьому збільшення ліміту бронювання понад 50% можливе лише на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Проєкт також запроваджує додатковий етап узгодження через цей центр перед ухваленням рішення профільними відомствами щодо визначення підприємств критично важливими.

Крім того, проєкт регламентує процедуру ухвалення рішень держорганами за рекомендаціями Координаційного центру протягом 3-х робочих днів. Згідно з висновком Мінфіну, проєкт постанови погоджено без зауважень, оскільки його реалізація не потребує додаткових витрат із держбюджету і не впливатиме на бюджетні показники поточного періоду.

Під час "години запитань до уряду" у Раді у п'ятницю прем'єр-міністр України Сергій Корецький, відповідаючи на питання нардепів щодо змін до порядку бронювання, сказав, що постанова наразі опрацьовується і запевнив, що радикальні зміни не плануються для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.