Завершено слідство у справі Стефанішиної щодо незаконного збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили слідство у справі щодо колишньої віцепрем'єр-міністерки – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної про незаконне збагачення на 13,9 млн грн.

"15 жовтня 2026 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра юстиції України. Особу підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України)", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2024-2025 роках особа набула дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю 6,9 млн грн, які оформила на близьку подругу, а також 7 млн грн готівки, частина якої була витрачена на ремонт цих помешкань.

"Також з'ясувалося, що вона домовлялася про купівлю будинку під Києвом орієнтовною вартістю $550 тис. шляхом розрахунку готівкою ($250 тис.) та двома згаданими квартирами. Проте згодом вона відмовилася від угоди, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном", – зазначається в повідомленні.

За даними САП, аналіз доходів і витрат підтвердив, що за наявності офіційного доходу близько 3,7 млн грн (відомості за початок 2024 року – середину 2025 року) лише з банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Крім того, як наголошують в антикорупційній прокуратурі, особа не відобразила в декларації відомості про користування в різний період активами, які оформлені на третіх осіб.

Йдеться про квартиру у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір), автомобіль "MERCEDES-BENZ GLC 220D" (зареєстрований на підлеглого).

"На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", – інформують в САП.

Як повідомлялося, 6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн. Прокуратура просила призначити ексвіцепрем'єрці заставу в 13,3 млн грн. Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Стефанішина заявляла, що в неї немає коштів на визначену ВАКС заставу, але вона їх шукатиме, і що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення. 13 серпня юридична фірма "Ілляшев та Партнери" внесла призначену заставу за Стефанішину.

20 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Стефанішиній. Оскільки заставу внесено, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов'язків, зокрема прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв'язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.