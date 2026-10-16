Кількість жертв серед цивільних в Україні залишається на рекордно високому рівні – ООН

Посилення атак Російської Федерації по всій Україні у вересні продовжило тенденцію 2026 року, коли кількість жертв серед цивільних осіб значно перевищує показники, підтверджені в попередні роки, що має руйнівні наслідки для цивільного населення, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), оприлюднивши своє щомісячне оновлення щодо шкоди, завданої цивільним особам в Україні.

Як зазначають у ММПЛУ, повторні атаки на енергетичну інфраструктуру загрожують ще більше посилити ці страждання.

ММПЛУ підтвердила, що у вересні загинули щонайменше 328 цивільних осіб, а 2 105 були поранені, внаслідок чого загальна кількість загиблих і поранених була на 85 відсотків вищою, ніж у вересні 2025 року (249 загиблих і 1 068 поранених).

Цивільні особи загинули або були поранені у 22 областях України та Києві, особливо багато жертв було зафіксовано в столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі. Лише в Києві жертви серед цивільних осіб фіксувалися протягом 22 із 30 днів, – частіше, ніж у будь-якому попередньому місяці від початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні кількість жертв серед цивільних осіб також залишалася високою, повідомила ММПЛУ. Наприклад, у ніч із 6 на 7 жовтня російські збройні сили здійснили атаку із застосуванням крилатих ракет і безпілотників по кількох областях України, зокрема Чернігівській області, де в Прилуках загинули 22 цивільні особи, а 45 були поранені. ММПЛУ задокументувала й інші атаки з великою кількістю загиблих цивільних осіб, зокрема у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки. Усього за кілька днів атаки російських збройних сил призвели до інцидентів із великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Підтверджені дані за вересень включають 18 загиблих і 44 поранених цивільних осіб на окупованій Російською Федерацією території України. Фактична кількість, ймовірно, є значно вищою, оскільки відсутність доступу та незалежних джерел інформації ускладнює перевірку багатьох інцидентів.

Висока кількість жертв серед цивільних осіб у вересні та жовтні спостерігалася на тлі відновлення російськими збройними силами систематичних атак на енергетичну інфраструктуру по всій Україні. 30 серпня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що розпочало підготовку до завдання "масованих ударів по енергетичних об'єктах України". 30 вересня внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у трьох областях і Києві, що спричинило аварійні відключення електроенергії.

Атаки на електроенергетичну та теплову інфраструктуру України продовжилися і в жовтні. Під час нещодавньої атаки 13-14 жовтня російські збройні сили завдали ударів по низці енергетичних об'єктів по всій Україні, зокрема по трьох основних електростанціях Києва. За даними української влади, внаслідок атаки 600 000 людей у Києві тимчасово залишилися без електроенергії.

У доповіді про атаки на енергетичну інфраструктуру взимку 2025-2026 років УВКПЛ задокументувало наслідки таких атак для цивільних осіб та дійшло висновку, що ці атаки, скоріше за все, порушували основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.