Генштаб ЗСУ: у Краснодарському краї РФ уражено ворожу РЛС "Небо-У"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження у ніч проти п'ятниці, 16 жовтня, ворожого РЛС "Небо-У" у Краснодарському краї.

"У ніч на 16 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю рф уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У". В результаті – в районі об'єкта виникла пожежа", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Зазначається, що "Небо-У" – далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі. Орієнтовна вартість станції – близько 100 млн доларів США.