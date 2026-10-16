На Закарпатті поліція повідомила про підозру колишньому священнослужителю УПЦ МП у вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох

На Закарпатті поліція повідомила про підозру у вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох 45-річному місцевому жителю, який був священнослужителем УПЦ МП, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в п'ятницю зазначається, що 15 жовтня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в селищі Вишково Хустського району. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування стрільця та затримали його.

"Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 86-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 72 та 86 років із вогнепальними пораненнями перебувають у медичному закладі", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний місцевий житель, який був священнослужителем УПЦ МП.

За попередніми даними, чоловік зі зброєю зайшов на подвір'я місцевого жителя та кілька разів вистрілив у господаря і його дружину. Після цього він вийшов на вулицю, де стріляв у перехожих.

"Серед можливих мотивів злочину правоохоронці перевіряють версію щодо побутового конфлікту між підозрюваним та іншими жителями селища", – наголошують в Нацполіції.

Невідкладні слідчі дії провели за місцем проживання затриманого, а також на території храму, де він служив.

Згідно з повідомленням, під час обшуків правоохоронці виявили під ліжком незареєстровану мисливську рушницю ІЖ-18. Крім того, вилучили ще кілька одиниць незареєстрованої зброї та набої до неї. Походження вилучених предметів встановлюється.

Також поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження – за попередніми даними – марихуаною. Речовину скерують на експертне дослідження.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У медичному закладі в нього відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю та інших речовин.

Слідчі Хустського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів та замах на умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на триманні його під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хустська окружна прокуратура.