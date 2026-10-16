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Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну

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Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну

Ультраправа кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен, яка раніше говорила, що в разі приходу до влади вона не підтримуватиме подальше фінансування України, продовжила заочну дискусію з президентом України Володимиром Зеленським.

"Особисто я нічого не маю проти Зеленського, і якщо він бажає, щоб ми обговорили це питання, я з радістю приїду в Україну", – написала вона у соціальній мережі Х у пятницю.

"Але у нас більше немає фінансових можливостей надавати допомогу, яка досі обходилася нам у суму до 6 мільярдів євро на рік", – наголосила вона.

Раніше Зеленський в інтерв'ю для Financial Times прокоментував її заяву, наголосивши, що Франція та її промисловість самі багато втратять у разі припинення підтримки України. Зеленський зазначив, що досвід української армії в технологічному плані дуже важливий для партнерів, зокрема для Великої Британії, США та Франції. "І, на мою думку, французька промисловість може виграти лише завдяки цим технологіям, завдяки цій співпраці та спільному виробництву, і це не означає платити Україні за сьогодні. Ми вже не на першому чи другому році війни. Так, це допомога Україні стати сильнішою, і Україна, своєю чергою, забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду", – сказав він.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#допомога #франція #ле_пен
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