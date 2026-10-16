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МВС: у питанні обігу цивільної зброї розглядається обмеження для осіб, що перебувають на обліку через домашнє насильство

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МВС: у питанні обігу цивільної зброї розглядається обмеження для осіб, що перебувають на обліку через домашнє насильство

Робоча група розглядає обмеження права на володіння цивільною вогнепальною зброєю осіб, які перебувають на профілактичному обліку через домашнє насильство, зазначають в Міністерстві внутрішніх справ України.

В повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю МВС інформує про чергове засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї.

За інформацією міністерства, у зустрічі взяли участь заступники Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий і Катерина Павліченко, народні депутати, представники Національної поліції, інших державних органів, бізнесу, експертного середовища та громадськості.

"Одним із ключових питань стало можливе обмеження права на володіння зброєю для осіб, які перебувають на профілактичному обліку через домашнє насильство", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, учасники робочої групи обговорили медичні огляди майбутніх власників зброї, формування медичних висновків і цифровізацію обміну інформацією між закладами охорони здоров'я, МВС та Національною поліцією.

"Окремо розглянули положення законопроєкту № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" та пропозиції щодо його вдосконалення", – зауважують в МВС.

Наступним етапом роботи, як наголошують у відомстві, стане опрацювання питань, пов'язаних із підготовкою майбутніх власників зброї, проходженням навчання, складанням іспитів та іншими процедурами, необхідними для набуття права на володіння цивільною вогнепальною зброєю.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#зброя #мвс #обговорення
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