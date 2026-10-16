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АРМА готує до продажу арештоване російське суховантажне судно EMMAKRIS III у порту "Чорноморськ"

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АРМА готує до продажу арештоване російське суховантажне судно EMMAKRIS III у порту "Чорноморськ"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації арештоване суховантажне судно EMMAKRIS III, власником якого є компанія з Ростова-на-Дону (РФ).

Як повідомляється на сайті відомства, судно наразі перебуває в акваторії морського торговельного порту "Чорноморськ" на Одещині.

Судно збудоване у 2000 році в Японії, має довжину 225 метрів, ширину 32,26 метра, дедвейт 73,28 тис. тонн, осадку 6,8 метра та сім вантажних трюмів. За висновками оцінювача, актив перебуває у задовільному стані та може використовуватися як плавуче зерносховище для зберігання і перевалки сухих вантажів.

Печерський районний суд Києва у квітні 2023 року ухвалив рішення про передачу цього арештованого судна російського власника в управління АРМА.

У відомстві додали, що поточна підготовка до продажу має забезпечити прозорість процедури та надходження коштів від реалізації майна до державного бюджету.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#арма #арештоване #судно
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