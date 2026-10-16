Міносвіти рекомендує перейти на дистанційну форму школам, де утворилася проблема з підвезенням учнів – Бутенко

Міністерство освіти і науки України рекомендує перейти на дистанційну форму школам, де утворилася проблема з підвезенням учнів через нестачу пального, заявив міністр Андрій Бутенко

"Там, де зараз зупинилося підвезення до шкіл, обласна військова адміністрація вирішує питання з використанням резервів пального для забезпеченні шкільних автобусів, ми рекомендуємо використати дистанційну форму", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомлялося, 29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

13 жовтня освітній омбудсмен Надія Лещик закликала Кабінет міністрів України включити платежі на придбання пального для генераторів у закладах освіти і шкільних автобусів до переліку першочергових.