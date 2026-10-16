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Делегація УЧХ відвідала Швецію для обміну досвідом

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Делегація УЧХ відвідала Швецію для обміну досвідом
Фото: Red Cross Ukraine

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) здійснили візит до Швеції для обміну досвідом у сфері діяльності та розвитку місцевих організацій і громадських центрів.  

“У межах візиту делегація відвідала головний офіс Шведського Червоного Хреста у Стокгольмі, місцеві осередки в Седертельє, Гетеборзі та Венерсборзі, а також Restad Gård — локацію, де організація підтримує людей, які очікують на рішення щодо свого статусу у Швеції”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Фахівці УЧХ детально вивчали шведську модель роботи місцевих осередків: основні напрями діяльності, взаємодію з місцевою владою, підходи до оцінювання потреб населення та організацію соціального консультування.

Водночас представники Українського Червоного Хреста поділилися практичним досвідом у сфері реагування на надзвичайні ситуації.

Вони також ознайомилися з діяльністю "Будинків Червоного Хреста" — просторів, які поєднують надання базової допомоги з консультуванням, мовною практикою, соціальними активностями.

Окрему увагу приділили роботі з мігрантами, залученню фінансування, партнерству з місцевою владою та громадськими організаціями, а також вивченню потреб громад і мапуванню доступних послуг.

#швеція #тчху
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