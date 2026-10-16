Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бутенко про безоплатне гаряче харчування в школах: 95% з перевірених закладів відповідають вимогам

2 хв читати
Додати як джерело
Бутенко про безоплатне гаряче харчування в школах: 95% з перевірених закладів відповідають вимогам

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що програма безоплатного гарячого харчування має недоліки, але йдуть перевірки, щоб її вдосконалити.

"Наразі проєкт почав свою діяльність. Чи є в ньому проблеми? Очевидно. Тому за дорученням уряду ми почали разом із Держпродслужбою, Державною службою якості освіти, Мінекономіки моніторити виконання, щоб допомогти громадам, підтримати громади, знайти ті чи інші недоліки і виправити їх", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За словами міністра, наразі було перевірено понад 5,6 тис. шкіл і понад 95% із них повністю відповідали вимогам.

Він зазначив, що були виявлені недоліки, які стосувалися питної води і сезонного меню, але йде робота над усуненням проблем.

"Реформа харчування надзвичайно велика і об'ємна, і вона тільки на своєму початку. Ми бачимо ті чи інші проблеми… Держава виділяє по-різному, в залежності від категорії учнів, від 50 до 65 грн, а решта суми йде підтримкою з громади. Ми бачимо дуже різні ситуації, коли є надзвичайно велика підтримка від громади, коли є інші спроможності. Ми вивчаємо зараз можливості для можливого перерахунку і перерозподілу", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму в 2026 році передбачено 14,4 млрд грн, а на 2027 рік планується закласти 19,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.

21 вересня перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України засвідчили, що понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу.

23 вересня у Міносвіти заявили, що ще зарано говорити про ефективність і необхідність програми безоплатного гарячого харчування усіх учнів, до кінця жовтня завершаться всі перевірки.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#школи #харчування #бутенко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати