Бутенко про безоплатне гаряче харчування в школах: 95% з перевірених закладів відповідають вимогам

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що програма безоплатного гарячого харчування має недоліки, але йдуть перевірки, щоб її вдосконалити.

"Наразі проєкт почав свою діяльність. Чи є в ньому проблеми? Очевидно. Тому за дорученням уряду ми почали разом із Держпродслужбою, Державною службою якості освіти, Мінекономіки моніторити виконання, щоб допомогти громадам, підтримати громади, знайти ті чи інші недоліки і виправити їх", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За словами міністра, наразі було перевірено понад 5,6 тис. шкіл і понад 95% із них повністю відповідали вимогам.

Він зазначив, що були виявлені недоліки, які стосувалися питної води і сезонного меню, але йде робота над усуненням проблем.

"Реформа харчування надзвичайно велика і об'ємна, і вона тільки на своєму початку. Ми бачимо ті чи інші проблеми… Держава виділяє по-різному, в залежності від категорії учнів, від 50 до 65 грн, а решта суми йде підтримкою з громади. Ми бачимо дуже різні ситуації, коли є надзвичайно велика підтримка від громади, коли є інші спроможності. Ми вивчаємо зараз можливості для можливого перерахунку і перерозподілу", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму в 2026 році передбачено 14,4 млрд грн, а на 2027 рік планується закласти 19,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.

21 вересня перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України засвідчили, що понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу.

23 вересня у Міносвіти заявили, що ще зарано говорити про ефективність і необхідність програми безоплатного гарячого харчування усіх учнів, до кінця жовтня завершаться всі перевірки.