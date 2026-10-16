СБУ: ліквідовано ще 5 схем ухилення від мобілізації, серед фігурантів – лікарі та таксист

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань (ДБР) та Національна поліція заблокували п'ять нових схем ухилення від мобілізації та військової служби і затримали 12 організаторів оборудок у різних регіонах України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю відомство інформує, що у Києві затримано трьох ділків, які за гроші оформлювали військовозобов'язаним фіктивну інвалідність.

Для цього, як зазначають в СБУ, фігуранти залучили знайомих лікарів, які підробляли історії хвороб, результати обстежень і документи про стаціонарне лікування клієнтів.

"Правоохоронці затримали організаторів злочину "на гарячому" під час отримання грошей за фейкову виписку із шкірно-венерологічного відділення", – йдеться в повідомленні.

Також у Запоріжжі викрито лікаря-травматолога, завідувача реабілітаційного відділення та начальника рентген-кабінету, які ставили ухилянтам фейкові діагнози тяжких хвороб.

За даними слідства, організатор оборудки перебуває за кордоном, звідки підшукував "клієнтів" та координував лікарів, які вносили неправдиві дані до медичних документів.

За інформацією української спецслужби, у Вінницькій області затримано трьох ділків, які організували канал нелегального виїзду чоловіків призовного віку до сусідньої країни.

"Зловмисники власним транспортом доставляли ухилянтів до прикордоння та інструктували щодо подальшого переправлення через річку поза пунктами пропуску", – уточнюється в повідомленні.

Крім того, у Херсоні співробітники СБУ спільно з ДБР викрили таксиста, який в обхід блокпостів перевозив мобілізованих, які самовільно залишили військові частини.

Згідно з повідомленням, організатора схеми затримано на Одещині, коли він транспортував дезертирів, яким обіцяв показати "обхідний" шлях втечі до Євросоюзу.

Також на Сумщині викрито двох мешканців Шостки, які адміністрували телеграм-канал для "зливу" маршрутів руху представників ТЦК та поліції у прикордонному районі.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.