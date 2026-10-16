У Бахмачі на Чернігівщині зафіксовано два влучання "бандеролями", відомо про чотирьох постраждалих – ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по Бахмачу (Чернігівська обл.) безпілотниками "бандероль" (гібрид дрона-камікадзе і ракети), є два влучання, попередньо – четверо постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні зранку ворог вдарив "бандеролями" по Бахмачу. Два влучання – у житловому секторі і по офісній будівлі. Багато руйнувань у місті. Всі служби працюють там. Попередньо, четверо людей звернулися по медичну допомогу", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами Чауса, у четвер, 15 жовтня, ворог двічі атакував дронами типу "молнія" село Новгород-Сіверської громади. Унаслідок вибухів повністю знищена господарська будівля.