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У Бахмачі на Чернігівщині зафіксовано два влучання "бандеролями", відомо про чотирьох постраждалих – ОВА

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У Бахмачі на Чернігівщині зафіксовано два влучання "бандеролями", відомо про чотирьох постраждалих – ОВА
Фото: https://t.me/chernigivskaODA/

Російські окупаційні війська завдали удару по Бахмачу (Чернігівська обл.) безпілотниками "бандероль" (гібрид дрона-камікадзе і ракети), є два влучання, попередньо – четверо постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні зранку ворог вдарив "бандеролями" по Бахмачу. Два влучання – у житловому секторі і по офісній будівлі. Багато руйнувань у місті. Всі служби працюють там. Попередньо, четверо людей звернулися по медичну допомогу", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами Чауса, у четвер, 15 жовтня, ворог двічі атакував дронами типу "молнія" село Новгород-Сіверської громади. Унаслідок вибухів повністю знищена господарська будівля.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#чернігівщина #наслідки #атаки
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