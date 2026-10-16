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Військовим на передовій пропонуватимуть сухпайок із готовими стравами та безполуменевим підігрівом

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Військовим на передовій пропонуватимуть сухпайок із готовими стравами та безполуменевим підігрівом
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України запроваджує для військовослужбовців на передовій оновлений сухпайок, який включає більше калорій і готових страв та можливість підігріти їжу без вогню, повідомляє пресслужба міністерства.

"Серед покращень: два окремі раціони замість одного добового набору; готові страви в реторт-упаковках; безполуменеві нагрівачі; таблетки для знезараження води; сухофрукти, шоколад і горіхи. Калорійність зросла до 4100 ккал на добу, що на 600 ккал більше за стандартний сухпайок", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що оновлений набір не замінює стандартний сухпайок, а буде його альтернативою для військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення та в тилу противника.

Новий набір розробили за ініціативи Міноборони з урахуванням результатів опитування в "Армія+", у якому взяли участь понад 60 тисяч військових.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#армія #оновлення #сухпайки
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