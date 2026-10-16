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Події

На Волині внаслідок російської атаки пошкоджено польське агропідприємство

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Одна людина загинула через ворожу атаку на агропідприємство з польським капіталом у Волинській області, ще вісім осіб зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк оперативні дані станом на 10.45

"На жаль, загинула одна людина на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах. Ще вісім травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", – повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк у телеграм.

ПП "Агрофрукт ЛТД" є частиною Polko Group, заснована у 2001 році, статутний капітал 24 млн 964 тис грн. Кінцеві бенефіціари – громадяни Польщі Славомир Мирослав Полковський (85,42%) та Ярослав Полковський (14,58%). Лідер в Україні по експорту органічних ягід, співпрацює з місцевими фермерами,у яких закуповує продукцію. Станом на 2021 такі плантації були в п'яти районах Волинської області, загальною площею близько 30 гектарів. За даними опендатабот, дохід компанії за 2025 рік склав 344 млн 526 тис. грн, що на 1,22% менше ніж за 2024 рік, чистий прибуток – 7 млн 120 тис. грн, що на 2,4% менше ніж роком раніш.

Автор

Редактор · економіка
#агрофрукт #волинь #атаки_рф
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