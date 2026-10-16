Корецький: 100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що 100% бронювання для підприємств дає можливості для великих маніпуляцій, і ця проблема набула великого масштабу.

"100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій. Якщо ти маєш 100% – це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей: і не важливо чи є він ремонтником чи не є, є він енергетиком чи не є. І ця система набула вже великого масштабу, на жаль. Тому, це єдина взагалі причина, чому ми дивимося на 100-відсотковий бар'єр – видозмінити його, чи все таки залишити як є. Бо, на жаль, зловживань багато", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що щомісяця продовжуються додаткові бронювання десятками тисяч на таких підприємствах.

"Потрібно розділити критичність і економічний блок. Тому що заробітна плата і відсутність сплати податків, заборгованості за податками, – це не завжди означає, що підприємство критичне. Критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави", – додав він.

Для підтвердження своїх слів Корецький навів приклад, що підрядник який виконує роботи для енергетичної компанії, і у нього 20 людей із 100 дійсно виконують підряд для цієї компанії, а заброньовані всі 100.

Раніше прем'єр заявив, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

"Постанова в процесі опрацювання, вона обов'язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення", – сказав він.

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" якою вніс зміни до системи бронювання. На сьогодні постанова не опублікована.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив проєкт урядової постанови, що передбачала скорочення лімітів бронювання для ОПК та енергетики зі 100% до 85%, для комунальних підприємств – із 75% до 60%, а також зміну бази розрахунку 50% квоти та створення Координаційного центру при Кабміні. За його даними, Коордцентр пропонували створити у складі 17 осіб, серед яких – представники Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки України (ГУР), Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) та Національної поліції. Без позитивної рекомендації цього органу підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або квоту на бронювання понад 50%, причому центр також матиме повноваження рекомендувати скасовувати такий статус, тоді як чіткі строки, критерії та механізми оскарження у документі відсутні.

Група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою скасувати плани створення Координаційного центру з організації бронювання.

Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі нардеп Олександр Федієнко наголосив, що поява нового органу створює ризики затримок у процедурах бронювання для підприємств ОПК, енергетики та критичної інфраструктури, що загрожує невиконанням державних контрактів.