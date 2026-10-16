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Фонд Президента надаватиме до 300 тис. грн на візити іноземних професорів до українських вишів

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Фонд Президента надаватиме до 300 тис. грн на візити іноземних професорів до українських вишів

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту відкрив конкурс на фінансування академічних візитів іноземних професорів і науковців до українських закладів вищої освіти та наукових установ, передбачивши до 300 тис. грн на один візит, йдеться у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо, щоб навіть під час війни українські студенти могли працювати з іноземними професорами у своєму університеті: навчатися, обговорювати дослідницькі завдання, ставити запитання, пробувати нові підходи. Підтримуючи такі візити, ми допомагаємо українським закладам розвивати власні освітні програми та давати молоді більше можливостей для навчання в Україні. Адже все найкраще, що є у світі, привозимо в Україну, щоб наша талановита молодь мала можливість навчатись і реалізовуватися в Україні", – повідомила радник-уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Згідно з умовами програми, запрошені фахівці повинні мати досвід викладання або наукової роботи в університетах, які входили до топ-250 світових рейтингів QS, THE чи ARWU протягом останніх 10 років, або працювати у провідних іноземних наукових установах.

Конкурс передбачає два напрями: продовження програми UK-UA Visiting Professors Programme для британських науковців та академічні візити фахівців з інших країн, крім Росії та Білорусі. Фінансування можна спрямувати на гонорар, проїзд, проживання, медичне страхування та інші витрати, пов'язані з освітньою і науковою діяльністю.

Заявки прийматимуть із 16 жовтня 2026 року до 31 березня 2027 року або до вичерпання бюджету відповідного напряму. Візити мають відбутися з 1 грудня 2026 року до 30 червня 2027 року. Подати заявку можуть українські заклади вищої освіти всіх форм власності, які мають відповідну ліцензію, та наукові установи.

Заявку можна подати за посиланням.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#професори #освіта #фонд
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