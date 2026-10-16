Фонд Президента надаватиме до 300 тис. грн на візити іноземних професорів до українських вишів

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту відкрив конкурс на фінансування академічних візитів іноземних професорів і науковців до українських закладів вищої освіти та наукових установ, передбачивши до 300 тис. грн на один візит, йдеться у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо, щоб навіть під час війни українські студенти могли працювати з іноземними професорами у своєму університеті: навчатися, обговорювати дослідницькі завдання, ставити запитання, пробувати нові підходи. Підтримуючи такі візити, ми допомагаємо українським закладам розвивати власні освітні програми та давати молоді більше можливостей для навчання в Україні. Адже все найкраще, що є у світі, привозимо в Україну, щоб наша талановита молодь мала можливість навчатись і реалізовуватися в Україні", – повідомила радник-уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Згідно з умовами програми, запрошені фахівці повинні мати досвід викладання або наукової роботи в університетах, які входили до топ-250 світових рейтингів QS, THE чи ARWU протягом останніх 10 років, або працювати у провідних іноземних наукових установах.

Конкурс передбачає два напрями: продовження програми UK-UA Visiting Professors Programme для британських науковців та академічні візити фахівців з інших країн, крім Росії та Білорусі. Фінансування можна спрямувати на гонорар, проїзд, проживання, медичне страхування та інші витрати, пов'язані з освітньою і науковою діяльністю.

Заявки прийматимуть із 16 жовтня 2026 року до 31 березня 2027 року або до вичерпання бюджету відповідного напряму. Візити мають відбутися з 1 грудня 2026 року до 30 червня 2027 року. Подати заявку можуть українські заклади вищої освіти всіх форм власності, які мають відповідну ліцензію, та наукові установи.

Заявку можна подати за посиланням.