Ліцей у Малині відновили за майже EUR2 млн за підтримки ЄІБ

Малинський ліцей №2 у Житомирській області відновив роботу після реконструкції вартістю майже EUR2 млн, проведеної після пошкоджень унаслідок російських атак у 2022 році у межах профінансованої Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Програми з відновлення України (URP), повідомила фінустанова.

Зазначається, що ЄІБ надав на реконструкцію EUR1,54 млн, ще EUR451 тис. профінансували з бюджету Житомирської області.

"За нашої підтримки цю школу у Малині відбудували, щоб сотні дітей мали кращі умови для навчання. Це конкретна інвестиція в освіту, стійкість і майбутнє України", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

У ліцеї, розрахованому на 600 учнів, відремонтували покрівлю, утеплили будівлю, оновили навчальні приміщення, системи опалення, вентиляції та електропостачання.

Крім того, у закладі поліпшили доступність для людей з інвалідністю, протипожежний захист і систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Роботи тривали із січня 2024 року до вересня 2026 року. У ліцеї навчаються, зокрема, діти із сімей внутрішньо переміщених осіб та учні з особливими освітніми потребами.

Проєкт реалізували в межах Програми з відновлення України (URP) загальним обсягом EUR340 млн, спрямованої на відновлення соціальної інфраструктури в громадах України.

У Житомирській області за програмами відновлення ЄІБ відновлюють або будують 20 об'єктів, зокрема, школи, дитсадки, лікарні та об'єкти водопостачання.

URP є однією з трьох спільних ініціатив Європейського Союзу та ЄІБ із відновлення України. Загалом ЄІБ надав у межах цих програм EUR740 млн на відновлення шкіл, дитсадків, лікарень, житла, систем опалення та водопостачання. Крім того, ЄС надав EUR15 млн грантового фінансування для реалізації цих програм.