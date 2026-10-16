Директору підприємства повідомлено про підозру у продажі 15 авто, ввезених для ЗСУ – прокуратура

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону директору ТОВ повідомлено про підозру в незаконному продажі 15 автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2023 році підозрюваний організував ввезення автомобілів із Польщі за підробленими листами від імені громадської організації, яка забезпечує підрозділи Сил оборони", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними відомства, на кордоні транспорт декларували як гуманітарну допомогу для конкретних військових частин, однак до військових автомобілі не потрапили.

"Водії, які не знали про протиправну схему, безоплатно доставляли автомобілі в Україну, вважаючи, що допомагають військовим. Натомість транспорт доправляли на майданчик у Києві та продавали через спеціалізований інтернет-ресурс від імені товариства", – наголошують в прокуратурі.

Загалом, за даними слідства, було продано 15 автомобілів на понад 1,6 млн грн. Зокрема, у травні 2023 року Range Rover і Nissan Navara продали за 10 тис. євро, у червні Mitsubishi Pajero – за 171 тис. грн, а в грудні Volkswagen Touareg – за 186 тис. грн.

Загальна вартість автомобілів – понад 1,6 млн грн.

Дії директора ТОВ кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у великому розмірі під час воєнного стану.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 тис. 400 грн.