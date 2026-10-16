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Події

Двоє загинули, ще 19 постраждали внаслідок ранкових ударів по Харкову

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Двоє загинули, ще 19 постраждали внаслідок ранкових ударів по Харкову

У понеділок вранці російські БпЛА атакували Основ'янський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, двоє людей загинули, ще 19 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про двох загиблих – це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 – гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, 10 постраждалих шпиталізовані, двоє з них у важкому стані.

За словами Синєгубова, зокрема було завдано удару по енергетичній системі.

"Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки й відновити постачання критично важливих послуг для населення", – запевнив він.

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Редактор · Політичні новини
#харків #жертви
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