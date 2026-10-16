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Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

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Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

"Наразі оприлюднені раніше графіки знеструмлень за адресами, де застосовані аварійні знеструмлення, не діють", – роз'яснила "Укренерго" у Телеграм у п'ятницю.

У компанії наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, уточнила НЕК.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#київ #область #відключення #аварійні
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