Відновлено зустрічі з міжнародними партнерами щодо інституційних реформ в Міноборони – Галан

Міністерство оборони України відновило засідання партнерів, які підтримують інституційні реформи міністерства. Першим питанням стала тема людського капіталу, повідомила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

"Звернулася до наших колег із закликом розглядати медичну, соціальну, правозахисну сфери у війську як логічне продовження програм у цивільній сфері. Бо ми маємо працювати на тим, щоб військовий отримував необхідні послуги та допомогу на рівні не гіршому, ніж до призову. Посилюємо те, як залучаємо, як навчаємо, як утримуємо і як піклуємося. Частину напрямів уже підтримують наші партнери з НАТО, Великої Британії, ЄС, зокрема Франції та Данії. Дякую за це", – написала Галан в соцмережі Facebook.

Вона наголосила, що спільний формат дозволить бачити повну картину потреб і вже наданої підтримки, узгоджувати пропозиції з пріоритетами та уникати дублювання.

"Ми маємо працювати як система, а не як окремі проєкти. Люди, яких ми сьогодні вчимо й лікуємо спільно з партнерами, завтра зможуть навчати й армії наших партнерів", – резюмувала Галан.