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Корецький про зміну системи бронювання: ніякої зради там немає

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Корецький про зміну системи бронювання: ніякої зради там немає

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

"Постанова в процесі опрацювання, вона обов'язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр зауважив, що скепсис, який панує в суспільному обговоренні змін в систему бронювання, не має підстав, бо ще немає жодних рішень.

"Немає що критикувати зараз. А те, що система мобілізації і бронювання підлягає вдосконаленню – це беззаперечний факт. Те, що Генштаб потребує військових – це факт. Тому саме так ми зараз і працюємо. Немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу. Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде", – наголосив він

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" якою вніс зміни до системи бронювання. На сьогодні постанова не опублікована.

Група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою скасувати плани створення Координаційного центру з організації бронювання.

Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі нардеп Олександр Федієнко наголосив, що поява нового органу створює ризики затримок у процедурах бронювання для підприємств ОПК, енергетики та критичної інфраструктури, що загрожує невиконанням державних контрактів.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#бронювання #позиція #уряд #корецький
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